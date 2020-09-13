Пушков оценил предварительные итоги пермских выборов

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Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что у Дмитрия Махонина убедительная программа Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Дмитрий Махонин участвует в выборах губернатора Пермского края с убедительной программой, поэтому, согласно предварительным итогам, набрал 87,40% голосов избирателей. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Он [Махонин] шел на выборы с убедительной программой. Отсюда и результат», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что Махонин серьезный и профессиональный управленец.

Выборы губернатора Пермского края впервые проходили в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Кандидатами на пост главы регионы, кроме самовыдвиженца Махонина, были представитель КПРФ Ксения Айтакова, ЛДПР Олег Постников, а также Евгений Козлов от «Патриотов России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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