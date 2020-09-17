Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин сложил полномочия депутата Госдумы РФ. Соответствующий проект внесен в Думу.
«Я, Карелин Александр Александрович, досрочно слагаю полномочия депутата Государственной думы», — говорится в документе, который разместило РИА «Новости». По данным документа, Карелин избран депутатом Заксобрания Новосибирской области.
Ранее СМИ сообщали, что Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования 13 сентября, передает телеканал 360. Тогда Карелин назвал это сообщение слухами, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь депутата отказался комментировать его уход из Госдумы. У самого Карелина URA.RU подтвердить информацию не удалось.
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