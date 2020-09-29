Рухнувший под Екатеринбургом мост мог быть не закреплен. Комментарий компании-заказчика

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Промышленный клипарт. Магнитогорск, камаз, асфальтовый завод, окс
По предварительным данным, переход рухнул из-за столкновения с КАМАЗом (фото архивное) Фото: Илья Московец © URA.RU

Обрушение надземного пешеходного на трассе «Урал» произошло по вине водителя КАМАЗа, нарушившего правила безопасности. При этом упавшая конструкция была закреплена. Об этом URA.RU заявила пресс-секретарь компании-заказчика моста ФКУ «Уралуправтодор» Наталья Коршун.

«Максимальный габарит высоты для проезда под переходом составлял пять метров. КАМАЗ, по предварительным данным, ехавший с поднятым кузовом, нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И [водитель] за это поплатился жизнью», — заявила URA.RU Коршун.

Подобные конструкции всегда устанавливаются с использованием креплений, и пешеходный переход на трассе «Урал» не был исключением, заверила представитель компании-заказчика. «Конструкция предназначена не только для пешеходов, но и для маломобильных групп. Поэтому там все закреплено», — добавила Коршун, отметив, что нужно дождаться проведения экспертизы, которая окончательно установит причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на трассе «Урал» после столкновения с КАМАЗом обрушился надземный пешеходный переход. Водитель грузовика скончался. Позднее журналисты не обнаружили на конструкциях моста следов сварки и сделали вывод, что переход просто лежал на опорах и не был никак закреплен. В полиции заявили, что готовы возбудить уголовное дело по факту гибели человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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