Памфилова уволила подчиненного, придумавшего капчу на сайте ЦИК

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов покинул пост, написав заявление по собственному желанию, после волны возмущений из-за появление капчи на сайте с результатами выборов. При этом источник URA.RU, близкий к ЦИК, утверждает, что Попова уволила глава ЦИК Элла Памфилова.
Инцидент с сайтом ЦИК произошел после Единого дня голосования — ряд экспертов возмутился появлению на ресурсе множественных проверок пользователей. Чтобы получить доступ к информации, нужно было постоянно вводить проверочные коды. Попов объяснил это необходимостью защищать сайт от атак, глава ЦИК Памфилова поручила избавиться от нововведения.
«Он поступил именно так, как должен поступить настоящий руководитель, взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей. Михаил Анатольевич — высококлассный специалист. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за труд», — цитирует Памфилову РИА «Новости». Попов занимал должность 12 лет, на его место назначили Александра Сокольчука, ранее занимавшего должность заместителя руководителя ФЦИ.
Однако решение об увольнении Попова было принято не им самим, утверждает инсайдер URA.RU, близкий к ЦИК. По словам источника, введение капчи не было согласовано с Эллой Памфиловой и принесло всем много проблем. Из-за этого было принято решение уволить Попова. «Его уволили, но оформили заявлением по собственному», — подчеркнул источник.
Единый день голосования-2020 проходил 13 сентября. Выборы различного уровня проходили в ряде регионов России.
URA.RU связалось с пресс-службой ЦИК России, однако человек, ответивший на звонок агентства заявил, что не располагает подробностями об увольнении Михаила Попова. URA.RU направило в ЦИК письменный запрос.
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