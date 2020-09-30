30 сентября 2020

Ждет ли российских школьников дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время каникул дистанционного обучения не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

В ближайшее время в ряде российских школ могут начаться преждевременные каникулы, однако массового перехода на дистанционное обучение не ожидается. Свое мнение журналистам выразил директор школы «Свиблово» Андрей Грабовский.

«Родительское возмущение дистанционным обучением весной было так сильно, что эти две недели объявили свободными от учебы на „удаленке“. Школы, в большинстве своем, так и поступят», — передает «КП» слова собеседника. Глава пресс-службы Департамента образования Екатерина Паршина в свою очередь уточнила, что во время каникул дистанционного обучения не будет.

«Школы, которые учатся по триместрам, должны были уйти на отдых в конце октября, а те, кто занимается по четвертям — в ноябре. Эти осенние каникулы перенесены на более ранний срок, чтобы предупредить новую вспышку заболеваемости», — объяснила Паршина.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется массовый переход школ на «дистанционку». На сегодняшний день в России на удаленный формат перешли 111 школ, напоминает телеканал «360».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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