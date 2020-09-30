В России предложили сдавать ЕГЭ в 10 классе

Рособрнадзор просят вернуть практику досрочной сдачи ЕГЭ в 10 классе. С таким предложением выступили в Общественном совете при ведомстве.
«Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ для учащихся 10-х классов», — пишет «Коммерсант». От родителей и школьников поступило множество таких просьб, приводит издание слова председателя совета, ректора МГПУ Игоря Реморенко. В этом году досрочная сдача была отменена из-за пандемии коронавируса.
Также Рособрнадзору предложили запретить стройки, погрузочные работы и движения шумного транспорта возле пунктов проведения ЕГЭ. Ранее в ведомстве сообщили, что обсуждают возможность отмены единого госэкзамена для тех школьников, которые не собираются в вузы, пишут «Невские новости». Почетный работник общего образования России Леонид Перлов и заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров считают, что отмена обязательной сдачи единого государственного экзамена для всех выпускников скажется положительно на эмоциональном и психологическом состоянии школьников.
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