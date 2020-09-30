30 сентября 2020

В России предложили сдавать ЕГЭ в 10 классе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка проведения ЕГЭ в Гимназии №2. Екатеринбург, егэ, школа, единый государственный экзамен, выпускные экзамены
Во время ЕГЭ хотят запретить шуметь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рособрнадзор просят вернуть практику досрочной сдачи ЕГЭ в 10 классе. С таким предложением выступили в Общественном совете при ведомстве.

«Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ для учащихся 10-х классов», — пишет «Коммерсант». От родителей и школьников поступило множество таких просьб, приводит издание слова председателя совета, ректора МГПУ Игоря Реморенко. В этом году досрочная сдача была отменена из-за пандемии коронавируса.

Также Рособрнадзору предложили запретить стройки, погрузочные работы и движения шумного транспорта возле пунктов проведения ЕГЭ. Ранее в ведомстве сообщили, что обсуждают возможность отмены единого госэкзамена для тех школьников, которые не собираются в вузы, пишут «Невские новости». Почетный работник общего образования России Леонид Перлов и заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров считают, что отмена обязательной сдачи единого государственного экзамена для всех выпускников скажется положительно на эмоциональном и психологическом состоянии школьников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...