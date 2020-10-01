Депутат Госдумы предупредил про новый жесткий карантин

Депутат Госдумы Игорь Сапко заявил, что новый карантин из-за коронавируса должен быть не просто жестким Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы РФ от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко заявил, что будут введены новые жесткие ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщая, что оправился после перенесенного COVID-19.

«Ограничительных мер нам вновь точно не избежать, но они не должны быть просто жесткими, необходимо найти оптимальный баланс между временным дискомфортом, экономическими потерями и спасенными жизнями людей», — написал Сапко в Facebook. Он призвал всех соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и средствами защиты.

Сапко отметил, что изначально проходил лечение амбулаторно, но потом ему пришлось лечь в больницу. Теперь курс его лечения завершен — «два последних мазка на ковид пришли отрицательные».

URA.RU рассказывало, что в середине сентября коронавирус был выявлен у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Также COVID-19 подтвердился у депутата гордумы Ильи Лисняка, депутата заксобрания Олега Постникова, вице-мэра Перми Виктора Агеева, а также ряда других высокопоставленных чиновников и депутатов.

Депутат ГД РФ Игорь Сапко выписан из больницы после COVID-19 Скрин: Игорь Сапко, Facebook