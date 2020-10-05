Свердловская область рассчитывает получить в коммерческих банках кредиты на 15 миллиардов рублей, выяснило URA.RU. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы регионального минфина Галины Кулаченко с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
«Кредиты берутся под покрытие дефицита, предусмотренного законом о бюджете. Предварительные переговоры министерства финансов Свердловской области с банками дают надежду, что кредиты на 370 дней в объёме 15,0 млрд. мы возьмём под 5,25», — уточнили URA.RU в региональном минфине.
URA.RU сообщало, что средства необходимы, в том числе, для подготовки к Универсиаде и празднованию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом аналогичную сумму — 15 миллиардов рублей — региону необходимо найти, чтобы не позднее 25 ноября погасить долги по краткосрочным кредитам федерального казначейства, которые регион взял ранее.
Размер госдолга Свердловской области к сентябрю увеличился до 95,2 млрд рублей. Региональное правительство готовится взять займы на общую сумму в 36 млрд рублей.
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