08 октября 2020

В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от COVID-1, заявил Эванина Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия, Китай и Иран не хотят, чтобы США получили вакцину от коронавируса и всячески мешают этому. Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина.

«Как только мы получим вакцину, они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он в интервью телекомпании Hearst.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин сможет получить такое же лечение от коронавируса, как и он сам. По словам американского лидера, он намерен направить в больницы экспериментальные препараты, которые ему давали врачи. Трамп уточнил, что принимал препарат, разработанный компанией Regeneron, и он продемонстрировал невероятный эффект, пишет «Nation News».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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