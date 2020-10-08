В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину

Россия, Китай и Иран не хотят, чтобы США получили вакцину от коронавируса и всячески мешают этому. Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина.
«Как только мы получим вакцину, они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он в интервью телекомпании Hearst.
Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин сможет получить такое же лечение от коронавируса, как и он сам. По словам американского лидера, он намерен направить в больницы экспериментальные препараты, которые ему давали врачи. Трамп уточнил, что принимал препарат, разработанный компанией Regeneron, и он продемонстрировал невероятный эффект, пишет «Nation News».
Подписывайтесь на URA.RU в