В соцсетях показали молодого Владимира Соловьева. Видео

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Первой работой Владимира Соловьева было преподавание физики и математики в элитной школе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В социальных сетях появился фрагмент видеозаписи, демонстрирующий начало трудовой деятельности тележурналиста Владимира Соловьева в должности преподавателя физики и математики. Видеозапись датирована 1989 годом.

«1989 год. Владимир Соловьев. Преподаватель физики, математики и астрономии в школе №27 (сейчас №1232) по адресу Кутузовский проспект, 28», — говорится под опубликованной в сообществе «Она развалилась» видеозаписью.

Сообщается также, что школа, в которой преподавал Соловьев, была местом обучения детей и внуков членов ЦК КПСС. Часть предметов там преподавалась на английском языке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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