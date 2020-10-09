В социальных сетях появился фрагмент видеозаписи, демонстрирующий начало трудовой деятельности тележурналиста Владимира Соловьева в должности преподавателя физики и математики. Видеозапись датирована 1989 годом.
«1989 год. Владимир Соловьев. Преподаватель физики, математики и астрономии в школе №27 (сейчас №1232) по адресу Кутузовский проспект, 28», — говорится под опубликованной в сообществе «Она развалилась» видеозаписью.
Сообщается также, что школа, в которой преподавал Соловьев, была местом обучения детей и внуков членов ЦК КПСС. Часть предметов там преподавалась на английском языке.
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