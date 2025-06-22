Песков заявил, что Путин и Трамп понимают необходимость личной встречи

Песков: восстановление отношений России и США будет долгим
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Песков заявил, что восстановление отношений РФ и США - не быстрый процесс
Песков заявил, что восстановление отношений РФ и США - не быстрый процесс Фото:

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп осознают важность личной встречи для улучшения отношений, однако процесс восстановления двусторонних связей между РФ и Соединенными Штатами будет долгим из-за значительного нанесенного ущерба. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи. И насколько я понимаю, у них действительно есть намерение такую встречу провести, но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена, и сначала на экспертном уровне нужно проделать всю домашнюю работу, а потом уже настанет черед такой встречи», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео разговора есть в telegram-канале корреспондента. 

Песков подчеркнул сложность ситуации, добавив, что инерционность наших двусторонних отношений очень велика. Он отметил, что ущерб, нанесенный этим отношениям, также значителен, и поэтому процесс их выправления и возвращения в нормальное конструктивное русло займет время. Пресс-секретарь добавил, что сделать это за одну ночь не удастся.

Ранее Дмитрий Песков также утверждал, что в настоящее время вопрос о проведении личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не рассматривается. По его словам, организация подобного мероприятия требует значительного времени на подготовку.

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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп осознают важность личной встречи для улучшения отношений, однако процесс восстановления двусторонних связей между РФ и Соединенными Штатами будет долгим из-за значительного нанесенного ущерба. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи. И насколько я понимаю, у них действительно есть намерение такую встречу провести, но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена, и сначала на экспертном уровне нужно проделать всю домашнюю работу, а потом уже настанет черед такой встречи», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео разговора есть в telegram-канале корреспондента.  Песков подчеркнул сложность ситуации, добавив, что инерционность наших двусторонних отношений очень велика. Он отметил, что ущерб, нанесенный этим отношениям, также значителен, и поэтому процесс их выправления и возвращения в нормальное конструктивное русло займет время. Пресс-секретарь добавил, что сделать это за одну ночь не удастся. Ранее Дмитрий Песков также утверждал, что в настоящее время вопрос о проведении личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не рассматривается. По его словам, организация подобного мероприятия требует значительного времени на подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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