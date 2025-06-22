В Сумах усиливается противостояние между местными правоохранителями, медицинскими работниками и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает российское силовое ведомство.
«В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — рассказали в российском силовом ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Дополнительно собеседник сообщил, что медицинские учреждения города отказывают военнослужащим ВСУ в плановой и экстренной медицинской помощи. Медики требуют у бойцов и офицеров многочисленные справки из воинских частей, что затрудняет получение лечения.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что глубина зоны безопасности, созданной в Сумской области Украины, составляет от восьми до 12 километров. Подробнее о реакции СМИ в мире на громкое выступление Путина на ПМЭФ-2025 — в материале URA.RU.
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