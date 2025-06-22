В Сумах растет раскол между военными и гражданскими на фоне признания Путина

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В Сумской области идет раскол между гражданским населением и ВСУ
В Сумской области идет раскол между гражданским населением и ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумах усиливается противостояние между местными правоохранителями, медицинскими работниками и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает российское силовое ведомство.

«В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — рассказали в российском силовом ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости». 

Дополнительно собеседник сообщил, что медицинские учреждения города отказывают военнослужащим ВСУ в плановой и экстренной медицинской помощи. Медики требуют у бойцов и офицеров многочисленные справки из воинских частей, что затрудняет получение лечения.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что глубина зоны безопасности, созданной в Сумской области Украины, составляет от восьми до 12 километров.  Подробнее о реакции СМИ в мире на громкое выступление Путина на ПМЭФ-2025 — в  материале URA.RU.

В Раде после слов Путина пришли в шок от качества обороны города. Строительство укреплений на границе оказалось несостоятельным.

Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.

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В Сумах усиливается противостояние между местными правоохранителями, медицинскими работниками и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает российское силовое ведомство. «В Сумах фиксируется рост напряженности между местными правоохранительными органами, медработниками и военнослужащими ВСУ. Полиция проводит регулярные обыски в квартирах, арендованных украинскими военными, под предлогом поиска оружия, вывезенного из зоны боевых действий», — рассказали в российском силовом ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости».  Дополнительно собеседник сообщил, что медицинские учреждения города отказывают военнослужащим ВСУ в плановой и экстренной медицинской помощи. Медики требуют у бойцов и офицеров многочисленные справки из воинских частей, что затрудняет получение лечения. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что глубина зоны безопасности, созданной в Сумской области Украины, составляет от восьми до 12 километров.  Подробнее о реакции СМИ в мире на громкое выступление Путина на ПМЭФ-2025 — в  материале URA.RU. В Раде после слов Путина пришли в шок от качества обороны города. Строительство укреплений на границе оказалось несостоятельным. Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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