Набиуллина раскрыла, как россияне на самом деле ощущают инфляцию

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на значительное снижение инфляции, население продолжает ощущать высокий рост цен. Ее слова передает журналист Павел Зарубин.
«Идет существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию: инфляционные ожидания остаются еще высокими», — передает ее слова журналист у себя в telegram-канале. Она подчеркивает необходимость устойчивого снижения инфляции без риска повторного ускорения, как это произошло в начале 2024 года.
Ранее Спецпредставитель президента РФ Борис Титов предложил установить ключевую ставку на 1% ниже уровня инфляции для стимулирования экономики. В то же время Эльвира Набиуллина рассматривает более осторожный подход с постепенным снижением ставки в зависимости от инфляционной динамики, передает «Царьград».
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