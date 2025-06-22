В Глазове град обесточил несколько микрорайонов. Фото

В Глазове из-за града остались без света несколько микрорайонов
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В Удмуртии прошел ливень с градом
В Удмуртии прошел ливень с градом Фото:

В Глазове (Удмуртия) вечером 21 июня прошел сильный ливень с градом, из-за чего несколько микрорайонов города остались без электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Сергей Коновалов в своих социальных сетях. Жители делятся фотографиями льдинок диаметром в два сантиметра.

«„Залповый“ ливень и град вывели из строя сети в нескольких микрорайонах — отключилась часть трансформаторных подстанций в центральной части города и в районе Аэродрома. Четыре аварийные бригады восстанавливают их работу», — написал Коновалов ВКонтакте. По словам главы Глазова, коммунальные службы проверяют работу ливневок, усиливают дежурство аварийных служб, убирают поваленные деревья.

МЧС по Удмуртии предупреждало жителей региона о возможном граде. По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 июня и в первой половине ночи 22 июня местами по республике ожидалось выпадение града. Ведомство рекомендовало горожанам не выходить из дома без необходимости, а также избегать нахождения под рекламными конструкциями, крышами зданий, линиями электропередачи и деревьями.

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В Глазове (Удмуртия) вечером 21 июня прошел сильный ливень с градом, из-за чего несколько микрорайонов города остались без электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Сергей Коновалов в своих социальных сетях. Жители делятся фотографиями льдинок диаметром в два сантиметра. «„Залповый“ ливень и град вывели из строя сети в нескольких микрорайонах — отключилась часть трансформаторных подстанций в центральной части города и в районе Аэродрома. Четыре аварийные бригады восстанавливают их работу», — написал Коновалов ВКонтакте. По словам главы Глазова, коммунальные службы проверяют работу ливневок, усиливают дежурство аварийных служб, убирают поваленные деревья. МЧС по Удмуртии предупреждало жителей региона о возможном граде. По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 июня и в первой половине ночи 22 июня местами по республике ожидалось выпадение града. Ведомство рекомендовало горожанам не выходить из дома без необходимости, а также избегать нахождения под рекламными конструкциями, крышами зданий, линиями электропередачи и деревьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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