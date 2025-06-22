В Совфеде выразили сомнение в скором окончании войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке, вероятно, расширится и не закончится после ударов США по Ирану. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Он выразил сомнение в скором завершении конфликта.
«К большому сожалению, война на Ближнем Востоке будет расширяться, она не закончится с американскими ударами по Ирану в ночь на 22 июня», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Исламская Республика будет вынуждена отреагировать на посягательства на свой суверенитет и акты агрессии в отношении страны.
По мнению сенатора, государство, неспособное обеспечить защиту своего суверенитета, обречено на поражение. Он добавило, что эскалация конфликта неизбежна, что может усугубить ситуацию в регионе.
США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем значимым ядерным объектам на территории Ирана: подземному комплексу в Фордо, промышленному предприятию в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. По заявлению президента США Дональда Трампа, целью операции стало выведение из строя иранских мощностей по обогащению урана. Трамп особо отметил, что по объекту в Фордо был нанесен массированный авиаудар с применением полного арсенала бомб.
Власти Ирана, комментируя произошедшее, сообщили, что объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были эвакуированы заблаговременно. Кроме того, по утверждению иранской стороны, запасы обогащенного урана были вывезены с этих площадок еще до начала атаки.
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