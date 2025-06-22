Якушев напомнил, как советские солдаты спасли мир от уничтожения

Советские солдаты спасли человечество от нацизма, проявив героизм и самопожертвование, заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Об этом он напомнил 22 июня, в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.
«День начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан, — одна из самых трагичных дат истории нашей страны», — сообщил Якушев. Его слова передает пресс-служба «Единой России» на сайте партии.
Секретарь Генсовета отметил, что спустя 80 лет после Великой Победы россияне продолжают приходить к мемориалам, чтобы почтить память погибших и выразить благодарность тем, кто восстанавливал страну после войны. Истории жизней поколения победителей, по словам Якушева, становятся примером мужества для современных защитников Отечества. Он добавил, что память о подвигах советских солдат остается неотъемлемой частью национального самосознания и служит основой для патриотического воспитания молодежи.
Ежегодные акции стали символом памяти о жертвах Великой Отечественной войны и служат напоминанием о необходимости сохранять историческую правду. В рамках мероприятий участники почтили память погибших минутой молчания, а также создали тематические инсталляции и огненные картины, посвященные событиям и героям войны. «В ночь с 21 на 22 июня в разных городах мира вместе с нами более 1,2 миллиона человек в 62 странах мира зажигают свечи памяти», — заявила председатель Центрального совета сторонников партии, руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Занко.
Председатель Центральной контрольной комиссии «Единой России», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что 22 июня навсегда останется в истории как дата трагедии и мужества советского народа. В 22 июня в 12:15 по московскому времени во всех регионах России прозвучит минута молчания, чтобы объединить страну и почтить память жертв войны.
Участники церемонии также отметили важность единства общества перед лицом современных угроз. Кавалер двух орденов Мужества, участник специальной военной операции Александр Урюпин напомнил, что поддержка фронта — это общее дело всех россиян: от солдат до волонтеров и школьников. По его словам, современные события подтверждают значимость памяти о прошлом и необходимость передавать ее будущим поколениям.
В Санкт-Петербурге прошла патриотическая акция под названием «Река памяти». На набережной Невы участниками мероприятия — свыше тысячи представителей движения «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерской Роты» — была создана мемориальная инсталляция. Всего было размещено 1418 мемориальных табличек — по количеству дней, которые длилась Великая Отечественная война. Каждая табличка символизирует мужество и несгибаемую волю советского народа. В знак памяти о павших волонтеры зажгли лампады и почтили их минутой молчания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.