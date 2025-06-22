Медиков защитят от нападений: в России создадут Черный список пациентов

В Госдуме рассматривают возможность принятия нового закона, который должен защитить врачей в случае нападения, так как подобное становится все более распространенной проблемой в России. Так в РФ предлагают создать Черный список пациентов.
«Можно ввести реестр лиц, совершивших нападения на медицинских сотрудников, а также адресов, по которым происходили аналогичные случаи. На повторные вызовы по данным адресам и к данным лицам направлять усиленные бригады скорой помощи», — говорит адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M-Partners Екатерина Беспалова. Ее слова передает РИА «Новости».
Преступления в отношении медицинских работников, как правило, совершают лица с судимостью в прошлом, отметил адвокат Константин Кудряшов. Он подчеркнул, что наиболее часто нападения на врачей происходят со стороны людей, находящихся в измененном состоянии сознания, вызванном употреблением алкоголя или наркотических веществ.
А терапевт Хоманов заявил, что опасность представляют и люди с высоким уровнем дохода и образованием. «Они воспринимают медиков исключительно как низкоквалифицированный обслуживающий персонал в негативном значении этого термина», — отметил врач.
Ранее в Тюмени травматолог подвергся нападению со стороны группы молодых людей. Этот случай стал ярким примером растущей агрессии к медицинским работникам. Видеозапись происшествия быстро разошлась по сети, а следственные органы завели уголовное дело.
Согласно данным Минздрава, в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тысячи случаев насилия в отношении медиков. Однако лишь малая часть из них завершилась возбуждением уголовных дел, а наказания, как правило, ограничивались штрафами.
В ответ на эту ситуацию депутаты от ЛДПР предложили законопроект, который ужесточает наказание за нападение на врачей. Авторы инициативы считают, что действующие нормы недостаточны и требуют доработки.
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