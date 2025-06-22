Бурные романы, скандал с Пугачевой и борьба с раком: Отару Кушанашвили — 55

Отар Кушанашвили — известный скандальный журналист. Он пришел в медиа в середине 1990-х и стал одним из самых ярких журналистов, освещающих российский шоу-бизнес. Его называли главным циником и негодяем, а он не отрицал этого. Отар всегда был на виду и часто участвовал в скандалах, что не мешало ему заводить многочисленные романы и воспитывать 9 детей. 22 июня Отару Кушанашвили исполняется 55 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Отара Кушанашвили
Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси (Грузия) в семье тракториста и кастелянши. Свои первые шаги в журналистике он сделал еще в школьные годы, сотрудничая с региональным изданием. Особое влияние на формирование его профессиональных взглядов оказали публикации Юрия Щекочихина. Попытка поступления на факультет журналистики завершилась неудачей, после чего последовала служба в армии. Затем Кушанашвили принял решение переехать в Москву.
Карьера Отара Кушанашвили
Отар Кушанашвили прибыл в Москву в 1992 году и первое время ему приходилось жить на вокзале и заниматься поисками вакансий в сфере журналистики, несмотря на недостаточное владение русским языком. Его способности были замечены главным редактором газеты «Новый взгляд» Евгением Додолевым, который предоставил Кушанашвили возможность проводить интервью с известными людьми.
В профессиональной деятельности Кушанашвили стремился выделиться за счет оригинального построения вопросов, что позволило ему быстро добиться заметных успехов. В этот период он также установил контакты с влиятельными продюсерами, такими как Бари Алибасов и Юрий Айзеншпис, которые оказывали ему поддержку. Эта помощь имела большое значение для Кушанашвили, так как позволяла ему обеспечивать семью.
Популярность на телевидении и скандал с Малаховым
Отар Кушанашвили начал свой путь на телевидении после знакомства с бывшим руководителем телеканала «ТВ-6 Москва» Иваном Демидовым. Именно Демидов предложил журналисту принять участие в проекте «Акулы пера», который выходил в эфир с 1995 по 1998 годы и прославился резонансными интервью с отечественными знаменитостями. По словам самого Кушанашвили, благодаря этому шоу он приобрел имидж «общенационального подонка».
После завершения «Акул пера» Кушанашвили стал ведущим таких программ, как «МузОбоз» и «Партийная зона», причем последнюю он неоднократно отмечал как одну из самых приятных для себя работ. Несмотря на высокую занятость в различных телевизионных проектах, часто журналист трудился без гонорара, ограничиваясь приобретением профессионального имени и нередко занимая деньги у знакомых.
В 2002 году телевизионная карьера Кушанашвили оказалась под угрозой из-за скандала, произошедшего в прямом эфире передачи Андрея Малахова. Тогда обсуждали участие группы «Премьер-министр» в конкурсе «Евровидение». В ходе эфира журналист допустил нецензурное высказывание. Как впоследствии отмечал Кушанашвили, после этого события ему почти на семь лет был фактически закрыт доступ к телеэфирам.
В том же году по причине низких рейтингов была закрыта его пародийная программа на телеканале СТС. Позже Отар признавался, что сожалеет о том, что ни разу не попробовал себя в роли ведущего ток-шоу. «Я думаю, что эти перекрестные допросы, прыжки, если программа не детская, испражнения на сцене, драки — все это мое. Все это в течение двух-двух с половиной часов на ночь глядя, и люди будут говорить: „Почему вы раньше не давали ему такой возможности?“» — заявил он в программе «Судьба человека».
Личная жизнь Отара Кушанашвили
В течение жизни Кушанашвили был в браке лишь однажды с юристом Марией Якимовой. Они прожили вместе четыре года, из которых один год прошел в официальном браке. О том, почему брак распался, журналист не рассказывает, винит в этом себя. «Развод по моей вине случился, здесь не может быть никаких споров», — говорил Кушанашвили пишет «Экспресс газета». Однако романов у телеведущего было много и в итоге у него родились девять детей.
У Кушанашвили девять детей:
- Дочери: Дарико (от юриста Натальи Мельник), Арина (от Елены Ростовцевой) и Элина (от банковского юриста Ирины Киселевой).
- Сыновья: Георгий и Николос (от журналиста Ольги Курочкиной), Федор (от Марии Якимовой), Даниил (от певицы Ольги Фроловой), Мамука (от девушки по имени Алена) и Роман (мать которого не названа Кушанашвили).
С 2007 года Отар Кушанашвили состоит в отношениях с Ольгой Фроловой, ранее известной как автор кулинарного блога, а в настоящее время начинающей музыкальную карьеру. Помимо этого, среди женщин, с которыми у Кушанашвили были романтические связи, упоминаются экс-участницы музыкального коллектива «Блестящие» Полина Иодис и Ирина Лукьянова, режиссер телевидения Светлана Михайлова, работавшая над программой «Акулы пера», а также модель Елена Ляндрес.
Скандалы с Отарам Кушанашвили
Отар Кушанашвили рассказывал в эфире шоу «Алена, блин», что ему пришлось пройти через 27 судебных процессов, инициированных известными фигурами. По его словам, лишь в одном случае он признал свою неправоту — это произошло во время разбирательства с певицей Аллой Пугачевой, которая обвинила журналиста в клевете и оскорблениях.
После того, как Кушанашвили публично принес извинения и попросил прощения у артистки, она отозвала свой иск. «Только единожды я поцеловал руку Аллы Пугачевой. Попросил у нее прощения, потому что был неправ. В 26 была триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу не получил новые 38 повесток», — рассказывал Отар.
В конце 1990-х годов Отар Кушанашвили подвергся жестокому избиению. По его словам, нападение могло быть организовано по инициативе известных персон, затронутых его публичными заявлениями. Несмотря на пережитое, Кушанашвили не прекратил профессиональную деятельность и продолжил появляться в эфире, в том числе в программе «Партийная зона».
В ходе чемпионата Европы по футболу 2004 года, проходившего в Лиссабоне, Кушанашвили выбежал на поле во время встречи между сборными России и Португалии, выразив недовольство решением арбитра. В результате данного поступка он был задержан полицией, а позднее суд в Португалии приговорил его к условному наказанию.
В ноябре 2021 года Отар Кушанашвили принял участие в боксерском поединке с актером и певцом Никитой Джигурдой. Встреча состоялась после публичных конфликтов между представителями их семей и была организована промоутерской компанией «Наше дело». За участие в этом событии Кушанашвили получил гонорар, который превысил все его предыдущие доходы от деятельности в журналистике. По итогам боя победу одержал Джигурда, а сам Кушанашвили получил серьезные травмы.
Борьба с онкологией
В 2024 году у Кушанашвили была диагностирована онкология кишечника и печени четвертой стадии. Журналисту сделали операцию, он прошел химиотерапию. Отар продолжает работать и ведет шоу на YouTube «Каково?».
Летом 2025 года ему стало хуже. В соцсетях Кушанашвили рассказал о скрутившем его сильном приступе боли в животе. По его словам, мучения были практически невыносимые. «В мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — сообщил Отар.
Журналист признался, что такие приступы у него появляются время от времени. Чтобы справится с болью, Отар принимает обезболивающие препараты. Кроме того, в такие моменты он старается отвлечься привычными делами, например, чтением. Отар рассказывал в интервью «СтарХит», что не собирается сдаваться.
«Я сам по себе жизнеутверждающий. Мне сказали, что осталось жить четыре месяца, потом пять, а уже скоро весна 25-го! И кажется, мне осталось лет двести. Только такой пример могу подать своим детям, да и всем остальным — я ходячий антидот (противоядие) от уныния, от неверия в себя», — говорит журналист.
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