Свердловскому COVID-штабу дали время на проработку ограничений

Губернатор Свердловской области перенес заседание расширенного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщил источник URA.RU Роспотребнадзоре по Свердловской области. Глава региона планировал обсудить эффективность действующих ограничений в 15:00.
«Представители резиденции губернатора сегодня утром объявили о переносе мероприятия. Предположительно, это связано с тем что Куйвашев не вернулся в Екатеринбург из Москвы», — подчеркнул собеседник агентства.
Заседание штаба перенесено на один день и должно пройти в среду, 14 октября. Ожидается, что на нем, в том числе, будет рассмотрен вопрос использования школьниками масок на переменах. В Департаменте информационной политики губернатора региона подтвердили факт переноса мероприятия.
Губернатор Куйвашев вторую неделю подряд работает в понедельник и вторник в Москве. 5—6 октября это было связано с тем, что он принимал участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором отчитывался перед Владимиром Путиным. Вернувшись в Екатеринбург, губернатор анонсировал ускоренный перевод госслужащих на удаленную работу.
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