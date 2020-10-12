12 октября 2020

Свердловскому COVID-штабу дали время на проработку ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область
Губернатор Куйвашев не вернулся из Москвы в Екатеринбург, чтобы провести мероприятие Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области перенес заседание расширенного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщил источник URA.RU Роспотребнадзоре по Свердловской области. Глава региона планировал обсудить эффективность действующих ограничений в 15:00.

«Представители резиденции губернатора сегодня утром объявили о переносе мероприятия. Предположительно, это связано с тем что Куйвашев не вернулся в Екатеринбург из Москвы», — подчеркнул собеседник агентства.

Заседание штаба перенесено на один день и должно пройти в среду, 14 октября. Ожидается, что на нем, в том числе, будет рассмотрен вопрос использования школьниками масок на переменах. В Департаменте информационной политики губернатора региона подтвердили факт переноса мероприятия.

Губернатор Куйвашев вторую неделю подряд работает в понедельник и вторник в Москве. 5—6 октября это было связано с тем, что он принимал участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором отчитывался перед Владимиром Путиным. Вернувшись в Екатеринбург, губернатор анонсировал ускоренный перевод госслужащих на удаленную работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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