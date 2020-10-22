Глава ВЭБ Игорь Шувалов прибыл в Тобольск с рабочим визитом
Глава ВЭБ прибыл в Тобольск — бюджет недополучил более 90 млрд рублей — медики отправились на Ямал — виновника взрыва будут судить. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:
В Тобольск прибыл бывший зампред правительства
- В Тобольск с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации ВЭБ и экс-заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Он провел встречу с главой холдинга «Сибур» Дмитрием Коновым и губернатором Тюменской области Александром Моором.
Бюджет области оказался в рекордном дефиците
- Впервые за десять лет в бюджете региона разница между доходами и расходами составила более 90 млрд рублей. Депутаты облдумы 22 октября приняли поправки в казну с учетом этого дефицита.
Тюменские медики прибыли на помощь коллегам из Ямала
- 11 медиков приехали в Новый Уренгой для помощи ямальским коллегам в борьбе с коронавирусом. Среди них — специалисты из Тюменского государственного медицинского университета.
В Тюмени будут судить виновника взрыва газа
- Руководитель предприятия «АВК» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. В декабре прошлого года это привело к взрыву газа, при котором погибли люди.
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