22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 23 октября. Медики поехали помогать коллегам, бюджет региона в рекордном дефиците

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, шувалов игорь, портрет
Глава ВЭБ Игорь Шувалов прибыл в Тобольск с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ВЭБ прибыл в Тобольск — бюджет недополучил более 90 млрд рублей — медики отправились на Ямал — виновника взрыва будут судить. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

В Тобольск прибыл бывший зампред правительства

  • В Тобольск с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации ВЭБ и экс-заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Он провел встречу с главой холдинга «Сибур» Дмитрием Коновым и губернатором Тюменской области Александром Моором.

Бюджет области оказался в рекордном дефиците

  • Впервые за десять лет в бюджете региона разница между доходами и расходами составила более 90 млрд рублей. Депутаты облдумы 22 октября приняли поправки в казну с учетом этого дефицита.

Тюменские медики прибыли на помощь коллегам из Ямала

  • 11 медиков приехали в Новый Уренгой для помощи ямальским коллегам в борьбе с коронавирусом. Среди них — специалисты из Тюменского государственного медицинского университета.

В Тюмени будут судить виновника взрыва газа

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...