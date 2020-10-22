22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 23 октября. Сургутяне недовольны медобслуживанием, от коронавируса умер известный энергетик

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с вице-губернатором ХМАО Николаем Милькис. Сургут, поправляет очки, милькис николай
Вице-губернатору Югры Николаю Милькису предъявил претензии депутат краевого парламента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В краевой думе произошел конфликт — в Сургуте возникла проблема в медучреждении — глава Сургута обратился к перевозчикам — скончался бывший депутат Нижневартовска. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Вице-губернатору ХМАО предложили уйти в отставку

Сургутчане жалуются на проблемы с медобслуживанием

  • В сургутской окружной клинической больнице пациенты боятся заразиться коронавирусом в очередях на прием к врачу. В депздраве региона на возмущения горожан ответили, что начнут проверку.

Мэр Сургута призвал не высаживать детей из транспорта

  • Глава Сургута Вадим Шувалов потребовал от перевозчиков, чтобы они не высаживали детей без медицинских масок из автобусов. По его словам, за последнее время было зафиксировано как минимум три таких случая.

От коронавируса скончался известный югорский энергетик

  • Бывший депутат думы Нижневартовска, исполнительный директор АО «Горэлектросеть» Алексей Елин скончался 22 октября на 78 году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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