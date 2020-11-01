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Самое актуальное в Тюменской области на 2 ноября. Студенты хотят перейти на дистанционное обучение, коммунальщики уложили асфальт в снег

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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант
Тюменские студенты требуют перевести обучение в онлайн-формат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты написали петицию о дистанционном обучении — дорожников Тобольска уличили в нарушении технологии укладки асфальта — вакцину от коронавируса могут распределить между высокопоставленными чиновниками. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Тюменские студенты требуют перевести их на дистант

Тобольских коммунальщиков уличили в некачественной работе

Вакцина от COVID распределится среди VIP-персон

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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