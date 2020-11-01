Тюменские студенты требуют перевести обучение в онлайн-формат
Студенты написали петицию о дистанционном обучении — дорожников Тобольска уличили в нарушении технологии укладки асфальта — вакцину от коронавируса могут распределить между высокопоставленными чиновниками. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
Тюменские студенты требуют перевести их на дистант
- Студенты Тюменского индустриального университета создали петицию с требованием перевести обучение в дистанционный формат. Обучающиеся считают, что в университете они могут заразиться коронавирусом.
Тобольских коммунальщиков уличили в некачественной работе
- В Тобольске дорожные рабочие укладывали асфальт в снег и грязь. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев ремонтных работ. По его словам, таким образом было уложено около 300 метров асфальтового покрытия.
Вакцина от COVID распределится среди VIP-персон
- Вторую партию вакцины от коронавируса, которая должна поступить в область в ноябре, могут распределить среди чиновников и местных VIP. Об этом сообщают инсайдеры URA.RU.
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