В резиденции Текслера начали подготовку к выборам в Госдуму

В Челябинской области замерят рейтинги депутатов, «Единой России» и губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Политблок челябинского губернатора Алексея Текслера начинает кампанию по замерам рейтингов действующих депутатов Госдумы в одномандатных округах. Как сообщил URA.RU источник в резиденции, это связано с подготовкой к выборной кампании 2021 года в российский парламент.

«Уже примерно понятна картина, кому из депутатов не будут оказывать поддержку. Речь идет об Андрее Барышеве (Челябинский округ) и Олеге Колесникове (Златоустовский округ). Анатолий Литовченко (Коркинский округ) не будет выдвигаться сам, — напомнил инсайдер. — Но теперь предстоит выяснить рейтинг самих депутатов в округах, чтобы понять, какой будет кампания тех, кто будет переизбираться повторно при поддержке области. А также тем новичкам, кто будет выдвигаться в Годсуму впервые».

По словам инсайдера, опрос населения будет проведен по нескольким направлениям. «Замерят рейтинги самого депутата, „Единой России“ и губернатора Алексея Текслера. Кроме того, необходимо выяснить наиболее острые проблемы, которые волнуют жителей территорий», — отметил инсайдер.

Подобные замеры область проводила в январе, когда впервые появилась информация о том, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно. «С того времени ситуация значительно поменялась. На политические предпочтения жителей могла повлиять пандемия коронавируса и экономический кризис. Также будет учитываться, какую помощь оказал депутат Госдумы своим соратникам на выборах в ЗСО», — отметил инсайдер.

Вице-губернатор по внутренней политике, первый замсекретаря областного политсовета «Единой России» Анатолий Векшин подтвердил информацию о замерах, но воздержался от более подробных комментариев.

«Такие замеры мы проводим регулярно. Следует учитывать, что губернатор возглавляет региональное отделение ЕР, и потому ему нужна объективная картина по одномандатным округам, учитывая то, что все одномандатники у нас в 2015 году избрались от «Единой России», — заявил URA.RU Векшин.