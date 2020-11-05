Инсайд: глава телеканала властей ХМАО заболел коронавирусом

У части сотрудников медиахолдинга выявлен COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор и главный редактор окружной телерадиокомпании «Югра» Алексей Елизаров заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом URA.RU рассказал инсайдер внутри ОТРК, добавив, что соответствующее объявление медиаменеджер сделал на утренней планерке.

«Судя по всему, он продолжает исполнять свои обязанности, но работает из дома, самоизолировался», — пояснил источник агентства. Сам Елизаров подтвердил журналисту URA.RU, что работает удаленно и на больничный не ушел, но предпочел не уточнять свой covid-статус, попросив прислать журналистский запрос, который был направлен в адрес телеканала. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Известно также, что не менее 150 сотрудников телеканала также работают удаленно.

Окружная телерадиокомпания «Югра» является крупнейшим медиахолдингом ХМАО и на 100% принадлежит властям региона, а учредителем является департамент общественных и внешних связей ХМАО. Там не стали комментировать состояние здоровья руководителя подведомственного учреждения по этическим соображениям, сообщив, что в ОТРК на системной основе принимаются все меры безопасности. «В помещениях ОТРК постоянно проводится санитарная обработка поверхностей, работают аппараты обеззараживания воздуха, сотрудники проходят регулярное тестирование, а входящим в здание измеряется температура тела», — добавили в депсвязей.

Ранее URA.RU писало, что начальник юридического отдела телеканала «Югра» Оксана Крылова умерла от коронавируса. Еще часть сотрудников медиахолдинга, больных COVID-19, сейчас проходят лечение.