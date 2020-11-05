Экс-глава полиции Екатеринбурга просит закрыть его уголовное дело

Его адвокат говорит, что деле нет доказательств, а те, что есть — недопустимы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Защита генерала Игоря Трифонова, бывшего начальника УМВД Екатеринбурга, настаивает на прекращении его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском суде Екатеринбурга и адвокат Трифонова. Рассмотрение жалобы состоится в Ленинском суде 11 ноября.

«Мы обжалуем само постановление о возбуждении дела, — рассказал URA.RU адвокат Алан Гамазов. — Считаем, что оно возбуждено необоснованно, с нарушением закона. То, что послужило основанием для него (показания осужденных — прим. ред.) нельзя считать доказательством. Я бы еще понял, если бы это действительно были показания свидетелей, но тут какие-то криминальные элементы, сидя в тюрьме, начали оговаривать людей», — говорит адвокат.

По его мнению, показания от осужденных получены сотрудниками СК путем давления. «Когда человеку говорят: или ты будешь сидеть еще лет 8-10 или дашь показания и завтра выйдешь на свободу — что это, как не давление? — говорит Гамазов. — А кроме этих показаний ни в материалах дела, ни в тех материалах, которые подавались на арест, больше ничего нет».

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере. Сперва показания на него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 за превышение полномочий: полицейский рассказал о возбуждении уголовного дела за взятку в 10 млн рублей в интересах банка «Кольцо Урала». Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил бывший сотрудник СБ этого банка Александр Куба, отбывающий срок за вымогательство в ИК-13 Нижнего Тагила. После его показаний Трифонов и экс-зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев были задержаны и арестованы.