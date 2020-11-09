Андрей Пирожков намерен обжаловать решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чкаловский суд Екатеринбурга поддержал аннулирование военного билета депутата гордумы Андрея Пирожкова. Как сообщили в пресс-службе суда, Пирожков «в ближайшее время будет либо призван в ряды российской армии, либо осужден за уклонение от военной службы».

«Суд принял решение об отказе Пирожкову А.А. в удовлетворении исковых требований, подтвердив выводы прокуратуры о несоответствии действительности медицинской справки, послужившей основанием для освобождения от службы в армии», — говорится в сообщении.

Весной прокуратура добилась отмены решения призывной комиссии, на основании которого Пирожков в 2018 году был признан негодным к службе в армии. Летом депутату вручили повестку для повторного прохождения медкомиссии, однако он обратился в суд, утверждая, что получил военный билет законно.

В разговоре с URA.RU Пирожков анонсировал, что обжалует решение Чкаловского суда в областном суде. Также депутат сказал, что на него оказывается политическое давление из-за того, что он оппонирует городским властям. «Все методы давления на депутата, неугодного властям, — это попытки опорочить в СМИ. Говорят, [мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский пообещал забрать меня в солдаты. Посмотрим, кого побреют первым», — сказал Пирожков. В сентябре ему исполнилось 25 лет. Он является самым молодым депутатом думы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту заявили, что информация о политическом давлении на депутата со стороны «серого дома» — неправда.