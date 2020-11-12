В Тюмени умер самый молодой пациент с коронавирусом

В Тюмени скончался 26-летний пациент с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени скончался 26-летний пациент с коронавирусом. Информацию об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Там уточнили, что всего за прошедшие сутки в области было зарегистрировано четыре летальных исхода среди тюменцев с подтвержденным COVID-19.

«Несмотря на усилия врачей, от острой сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, полиорганной недостаточности и хронического заболевания скончался мужчина 26 лет», — указано в сообщении оперативного штаба Тюменской области.

За прошедшие сутки в регионе скончались также двое мужчин в возрасте 68 и 69 лет и женщина 57 лет. Все — с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

26-летний мужчина, скончавшийся от коронавируса, стал самой молодой жертвой заболевания. Предыдущий рекорд по возрасту среди погибших ковид-пациентов в Тюменской области был поставлен 10 ноября. В этот день оперштаб объявил о том, что скончалась 33-летняя женщина, лечившаяся от COVID-19.