Челябинские власти вынужденно ввели новые запреты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 20 ноября — 344-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 255-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 23 964, выздоровели 16 330 и скончались 775 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 015 608 (+23 610) случая заражения. Вылечились 1 526 656 (+25 573) пациентов — 75% от заболевших. Умерли 34 850 (+463) человек — 1,7% от заразившихся.

Волна заражений COVID нарастает

В Челябинской области на 19 ноября зафиксировано 219 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 218, днем ранее 215). Пиковым показателем является отметка в 258 заболевших в сутки, достигнутая в середине июля. Суточная смертность заболевших COVID стабилизировалась на восьми случаях в сутки

В России число заболевших на ту же дату перевалило за два миллиона человек (с начала пандемии) число смертельных исходов за сутки достигло 463. Лидируют по числу заражений Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На Урале выявили в Свердловской области — 369. Далее идут Пермский край (272), Челябинская область, ХМАО (201) и ЯНАО (198). В Тюменской области 168 новых зараженных. Меньше всего инфицировались в Курганской области — 98.

Запреты для ресторанов: COVID сорвал новогоднюю ночь и праздники

С 1 декабря кафе и рестораны в Челябинской области не смогут работать после 23:00. Запрет распространяется на новогодние праздники и рождественские каникулы, по 10 января включительно. При этом заведения общепита смогут продолжить работать в формате «на вынос» или с доставкой на дом.

Также с 20 ноября запрещены развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита: дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. «Проведение концертов с участием зрителей разрешается только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», — пояснили также в пресс-службе правительства области.

Челябинцам рассказали о народных методах профилактики коронавируса

На профилактику коронавирусной инфекции народными методами челябинцы могут потратить до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Речь идет о соках граната и черноплодной рябины, а также употреблении зеленого чая и витамина D. Но это не поможет эффективно снизить вирусную нагрузку. Почему — пояснил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

…и сколько будет реабилитация после COVID

Больше всего повезет тем, кто бесплатно попадет на двухнедельный курс в три центра реабилитации, работающие с минздравом. Проблема лишь в том, что они располагают всего 85 местами на всю область. Решившимся иметь дело с частниками придется за те же две недели выложить минимум 15-20 тысяч рублей — если же реабилитироваться «со вкусом», то вполне реально заплатить 60-100 тысяч рублей.

Первооткрыватель Аркаима умер, заразившись COVID

В Челябинске 19 ноября умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Профессор был основателем челябинской археологической школы и считается первооткрывателем всемирно известного древнего города Аркаима. Это мистическое место в 2005 году посетил президент России Владимир Путин, который в компании Здановича обошел практически всю его территорию.

Клиники Челябинска накажут за высокие цены на КТ

В УФАС по Челябинской области запросили помощь жителей региона в сборе чеков за проведение компьютерной томографии (КТ) легких, которую они проходили в частных медицинских центрах. О завышенных ценах на КТ в клиниках «Кармель», «Энлимед» и «Лотос» УФАС сообщили в региональном Росздравнадзоре. В клиниках уверили URA.RU, что готовы к любым проверкам и напомнили, что остановка работы может «подвесить» только что отлаженную систему КТ-диагностики в Челябинске.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился за счет новых ограничений. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.

Между тем, озвученный губернатором Алексеем Текслером план «перезагрузки» коронавирусных ограничений включает гораздо больше пунктов. В том числе дистанционное обучение для старших классов и студентов; ограничение продажи билетов в кинотеатры и концертные залы; полный запрет массовых мероприятий.