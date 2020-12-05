Онищенко раскрыл, как снизить число больных коронавирусом в РФ

Ношение средств защиты и вакцинация помогут снизить число заражений коронавирусом В России. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Если мы будем соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию, то даже с помощью неспецифических средств профилактики мы сможем очень сильно повлиять на эпидемический процесс», — высказал Онищенко свое мнение в разговоре с РИА «Новости». Он также уточнил, что пока соблюдать данные меры у россиян получается не очень хорошо, но дополнительных ограничений вводить не следует.
Онищенко также указал на необходимость ставить прививки от инфекции. Эффективность же вакцинации будет зависеть, по его мнению, от ее интенсивности.
В Москве 5 декабря стартовала вакцинация от коронавируса. В столице открыты 70 пунктов, где можно поставить прививку. В вакцинации могут отказать лицам старше 60 лет, а также жителям, болеющим ОРЗ, или недавно поставившим другую вакцину.