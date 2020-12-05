Врач объяснил, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

Отказ от интенсивных занятий спортом, а также посещения бань и саун поможет повысить эффективность вакцины от коронавируса. Это возможно благодаря тому, что при отсутствии таких нагрузок на организм выработка антител не снижается, рассказал доктор медицинских наук Николай Малышев.
«При интенсивных физических нагрузках после вакцинации — например, у профессиональных спортсменов — уменьшается выработка антител», — поделился Малышев с РБК. Эксперт подчеркнул, что это подтверждается исследованиями ученых из Института физкультуры.
Инфекционист Евгений Тимаков также отметил, что после вакцинации от COVID-19 на здоровье плохо повлияют бани, сауны и горячие ванны. Они ускоряют кровообращение и провоцируют более сильную реакцию организма на вакцину. Может появиться температура и покраснения.
Массовая вакцинация от коронавиуса уже началась в Москве, пишет «Национальная служба новостей». 4 декабря было объявлено, что в регионах прививки начнут ставить со следующей недели, напоминает RT. При этом некоторые граждане имеют противопоказания к прививке.
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