Евгений Куйвашев остановит главный конфликт в Екатеринбурге

Губернатор вызвал на ковер главу минстроя и мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовит масштабное совещание с участием ключевых кураторов строительной отрасли Екатеринбурга, следует из графика главы региона. В среду он вызовет на разговор своего заместителя Сергея Швиндта, министра строительства Михаила Волкова, мэра Александра Высокинского и замглавы Екатеринбурга по строительству Алексея Бирюлина.

Совещание было намечено на начало ноября, но было перенесено на фоне смены полпреда, утверждает инсайдер агентства. В рамках встречи планируется обсудить объем жилья, который будет сдан по итогам 2020 года, перспективы на 2021 год, а также противоречия между застройщиками и администрацией Екатеринбурга.

Во вторник губернатор планирует принять главу регионального избиркома Владимира Русинова — это будет их первая встреча после завершения осенней выборной кампании. В этот же день состоится традиционный штаб по противодействию распространению коронавируса и совещание по разработке комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев». Мероприятие пройдет в формате ВКС.

В четверг губернатор проведет традиционное заседание правительства региона, в пятницу изучит ход реконструкции стадиона «Калининец», который готовят для Универсиады.