В России изменят правила прохождения техосмотра автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Google в РФ могут заблокировать — Минздрав рассматривает возможность закрытия границ регионов — изменятся правила прохождения техосмотра — новогодние праздники хотят сократить — россияне массово снимают вклады. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Работу Google в на территории РФ могут ограничить

Компания Google может лишиться доходов в России из-за замедления трафика если будет принят законопроект, направленный на борьбу с цензурой в отношении российских СМИ в сервисах принадлежащих популярному поисковику. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комиссии по развитию информационного общества Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.

Въезд в регионы РФ может быть закрыт

Из-за ситуации с коронавирусом в стране будут рассматривать вопрос об ограничении передвижения россиян между регионами.

По мнению бывшего санврача России Геннадия Онищенко такое ограничение можно ввести только в новогодние праздники.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на заседании рассматривались все меры по распространению инфекции, и решение о закрытии границ регионов, скорее всего не будет принято.

Изменятся правила прохождения техосмотра автомобилей

МВД России разрабатывает процедуру прохождения техосмотра по новым правилам. Автомобиль будут фотографировать до и после прохождения экспертизы. Фотографии авто будут заверены электронной подписью.

Онищенко предложил отменить новогодние праздники

Академик РАН, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и их необходимо отменить.

С Онищенко согласился и бывший министр труда, первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, новогодние каникулы стоит сокращать каждый год на 1-2 дня.

Также Калашников предложил отменить выходной день 7 января.

Россияне массово снимают деньги с вкладов Сбера

Вкладчики Сбера в ноябре сняли со счетов более 100 млрд рублей. По словам аналитика банка, это самый сильный отток после кризиса 2014 года.

По словам президента Центра экономики и инфраструктуры Владимира Косого, это связано с тем, что у россиян не хватает денег на текущие расходы.