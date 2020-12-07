Самое важное в России и в мире на 7 декабря. Новый год могут сократить, изменятся правила техосмотра, въезд в регионы РФ под угрозой

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В России изменят правила прохождения техосмотра автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Google в РФ могут заблокировать — Минздрав рассматривает возможность закрытия границ регионов — изменятся правила прохождения техосмотра — новогодние праздники хотят сократить — россияне массово снимают вклады. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Работу Google в на территории РФ могут ограничить

  • Компания Google может лишиться доходов в России из-за замедления трафика если будет принят законопроект, направленный на борьбу с цензурой в отношении российских СМИ в сервисах принадлежащих популярному поисковику. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комиссии по развитию информационного общества Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.

Въезд в регионы РФ может быть закрыт

Изменятся правила прохождения техосмотра автомобилей

  • МВД России разрабатывает процедуру прохождения техосмотра по новым правилам. Автомобиль будут фотографировать до и после прохождения экспертизы. Фотографии авто будут заверены электронной подписью.

Онищенко предложил отменить новогодние праздники

  • Академик РАН, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и их необходимо отменить.
  • С Онищенко согласился и бывший министр труда, первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, новогодние каникулы стоит сокращать каждый год на 1-2 дня.
  • Также Калашников предложил отменить выходной день 7 января.

Россияне массово снимают деньги с вкладов Сбера

  • Вкладчики Сбера в ноябре сняли со счетов более 100 млрд рублей. По словам аналитика банка, это самый сильный отток после кризиса 2014 года.
  • По словам президента Центра экономики и инфраструктуры Владимира Косого, это связано с тем, что у россиян не хватает денег на текущие расходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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