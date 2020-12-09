Врач раскрыла правду о повторных заражениях коронавирусом

Врач из Израиля считает, что повторный случай коронавируса часто им не является Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство повторных случаев заражения коронавирусом не являются таковыми. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — сказала врач РИА «Новости». Она поясняет, что в течение месяца у человека вирус может быть протестирован в носоглотке. Исходя из этого, повторные случаи могут быть, когда человек еще просто не выздоровел после первого заболевания.

Повторных случаев заражения, по словам врача, на данный момент существует всего несколько десятков случаев по отношению к миллионам случаев в целом. Однако повторное заражение должно протекать легче, так как иммунная система уже знакома с вирусом.

При этом российские врачи расходятся во мнении, как протекает коронавирус во второй раз. Член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев высказывал мнение, что повторное заражение проходит легче и без тяжелых осложнений, пишет телеканал 360. Однако свердловские медики, работающие в «красной зоне» заявляют об обратном. Они заметили, что второе заражение проходит тяжелее и почти всегда с пневмонией.