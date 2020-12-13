13 декабря 2020

В Армении отреагировали на сообщения об отставке Пашиняна

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пустое кресло, кресло депутата, кресло мэра
Слухи об отставке Никола Пашиняна не соответствуют действительности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сообщения об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствуют действительности. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь политика Мане Геворгян.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — приводит ТАСС слова собеседницы. Сообщения об отставке премьера в ночь на 14 декабря появились в ряде telegram-каналов. Но почти сразу эта информация была официально опровергнута.

5 декабря, как напоминает RT, оппозиция Армении предъявила ультиматум Пашиняну. Они потребовали, чтобы премьер-министр ушел в отставку. В противном случае акции протеста начнутся по всей стране и будут продолжаться до тех пор, пока требование не будет выполнено. Общественные волнения в Армении идут уже больше месяца. Они начались после подписания премьером 9 ноября совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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