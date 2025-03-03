Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой

Известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов, скончался в возрасте 65 лет, сообщают telegram-каналы. Причиной смерти стала гипертония.
«Умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриан Корчинский… Причиной смерти стала гипертония», — пишет telegram-канал Shot.
Корчинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Трагедия произошла в квартире композитора на Хамовническом Вале в Москве. Накануне вечером во время ужина с женой мужчина внезапно упал без сознания. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть.
Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Также Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах.
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