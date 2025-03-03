Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой

Скончался композитор Адриан Корчинский

03 марта 2025 в 11:42 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни Адриан Корчинский Фото: Размик Закарян © URA.RU Известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов, скончался в возрасте 65 лет, сообщают telegram-каналы. Причиной смерти стала гипертония. «Умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриан Корчинский… Причиной смерти стала гипертония», — пишет telegram-канал Shot. Корчинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Трагедия произошла в квартире композитора на Хамовническом Вале в Москве. Накануне вечером во время ужина с женой мужчина внезапно упал без сознания. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть. Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Также Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов, скончался в возрасте 65 лет, сообщают telegram-каналы. Причиной смерти стала гипертония. «Умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриан Корчинский… Причиной смерти стала гипертония», — пишет telegram-канал Shot. Корчинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Трагедия произошла в квартире композитора на Хамовническом Вале в Москве. Накануне вечером во время ужина с женой мужчина внезапно упал без сознания. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть. Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Также Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах.