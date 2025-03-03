Умер автор песен Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой

Скончался композитор Адриан Корчинский
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Ушел из жизни Адриан Корчинский Фото:

Известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов, скончался в возрасте 65 лет, сообщают telegram-каналы. Причиной смерти стала гипертония.

«Умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриан Корчинский… Причиной смерти стала гипертония», — пишет telegram-канал Shot.

Корчинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Трагедия произошла в квартире композитора на Хамовническом Вале в Москве. Накануне вечером во время ужина с женой мужчина внезапно упал без сознания. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть.

Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Также Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах.

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Известный российский композитор Адриан Корчинский, автор музыки к песням многих знаменитых артистов, скончался в возрасте 65 лет, сообщают telegram-каналы. Причиной смерти стала гипертония. «Умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов Адриан Корчинский… Причиной смерти стала гипертония», — пишет telegram-канал Shot. Корчинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Трагедия произошла в квартире композитора на Хамовническом Вале в Москве. Накануне вечером во время ужина с женой мужчина внезапно упал без сознания. Прибывшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть. Адриан Корчинский был членом Союза композиторов России и лауреатом премии ЮНЕСКО. Он написал музыку к песням таких известных исполнителей, как Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Николай Караченцов. Также Корчинский создавал музыкальное сопровождение для телепрограмм на российских телеканалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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