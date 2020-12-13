В правительстве Югры сокращена должность вице-губернатора Фото: Центр социальных медиа Югры

Новое правительство расширило полномочия — сокращена должность вице-губернатора — возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат — чиновника будут судить за злоупотребление полномочиями. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Чиновники получили новые полномочия

Шестнадцать директоров департаментов нового правительства Югры смогут влиять на принятие нормативно-правовых актов в округе. Ранее такую возможность имели лишь двое руководителей.

В Югре сократили должность вице-губернатора

В обновленном составе правительства округа сокращена должность вице-губернатора. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Бывший замглавы югорского поселка обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Экс-заместителя главы поселка Таежный в Советском районе Павла Малыха обвиняют в незаконном начислении себе премий на сумму в 96 тысяч рублей. Помимо того, Малых находится под следствием по статье УК РФ «присвоение чужого имущества с использованием служебного положения».

Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат

Прокуратура Сургута инициировала возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам нефтяной компании, которая задолжала им более 56 млн рублей. Ранее сотрудники предприятия объявляли забастовку.