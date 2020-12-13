13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 14 декабря. Правительство округа наделено новыми полномочиями, чиновник попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Комаровой. Ханты-Мансийск
В правительстве Югры сокращена должность вице-губернатора Фото: Центр социальных медиа Югры

Новое правительство расширило полномочия — сокращена должность вице-губернатора — возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат — чиновника будут судить за злоупотребление полномочиями. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Чиновники получили новые полномочия

В Югре сократили должность вице-губернатора

Бывший замглавы югорского поселка обвиняется в злоупотреблении полномочиями

  • Экс-заместителя главы поселка Таежный в Советском районе Павла Малыха обвиняют в незаконном начислении себе премий на сумму в 96 тысяч рублей. Помимо того, Малых находится под следствием по статье УК РФ «присвоение чужого имущества с использованием служебного положения».

Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат

  • Прокуратура Сургута инициировала возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам нефтяной компании, которая задолжала им более 56 млн рублей. Ранее сотрудники предприятия объявляли забастовку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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