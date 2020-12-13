Свердловские власти утвердили новый формат общения с народом

Общероссийский день приема проходит полностью в удаленном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с пандемией коронавируса власть решила напрямую пообщаться с населением в новом режиме. Как сообщил URA.RU руководитель общественной приемной «Единой России» в свердловской области Михаил Клименко традиционный Общероссийский день приема граждан в Екатеринбурге 14 декабря 2020 года впервые проходит полностью в дистанционном формате.

По словам Михаила Клименко, этот год примечателен тем, что в онлайн общении с гражданами принимает участие максимальное количество региональных спикеров: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместители, сенаторы Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, все депутаты Госдумы, регионального заксобрания и муниципальных дум. «Общение не ограничивается только сегодняшним днем, мы проводили приемы на протяжении всей прошлой недели. За неделю насобирали более тысячи обращений — это много, хоть и чуть меньше, чем в процессе очного приема прошлых лет», — рассказал руководитель общественной приемной ЕР.

Он добавил, что «Единая Россия» ведет сбор обращений граждан с начала декабря. Кроме того, на минувшей неделе была организована прямая линия главы партии Дмитрия Медведева с регионами. «От нашего региона выступила заведующая детским садом, которая предложила наделить педагогов приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители. Дмитрий Медведев дал поручение заняться этим вопросом — это вообще-то прецедент», — отметил Михаил Клименко.

Ежегодно органы власти РФ — от федеральных до муниципальных — проводят Общероссийский день приема граждан. Как правило, он приурочен к дню Конституции РФ — 12 декабря. В 2020 году 12 декабря выпало на уикенд, поэтому приемным днем сделали 14 декабря.