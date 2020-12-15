Сегодня у социальной сети «ВКонтакте» обновится оформление сайта. Разработчики сделали это для развития дизайн-системы, на которой основана экосистема компании.
«Обновлённый дизайн сайта отражает бренд „ВКонтакте“ — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип. Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему», — приводит слова директора по дизайну компании Павла Князева пресс-служба. Он также уточнил, что следующим этапом будет создание темной темы для сайта.
В новой версии «ВКонтакте» стало больше белого цвета, даже исчезла синяя шапка сайта. Несмотря на обилие белого, синий остается фирменный цветом, который будет активно применяться компанией. Новый логотип создан на основе кириллицы новым фирменным шрифтом.
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» решила принять участие в создании платформы дистанционного обучения для школьников. Для онлайн-обучения предлагалось использовать чаты и приложения.
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