COVID сделал паузу и возобновил атаку на челябинцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 17 декабря, — 376-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 282-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 31 474, выздоровели 19 868 и скончались 1 092 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 734 454 (+26 509) случая заражения. Вылечились 2 176 100 (+26 490) пациентов — более 79% от заболевших. Умерли 48 564 (+596) человека — почти 1,8% от заразившихся.

Обновлен рекорд по смертям заболевших COVID

По данным на 16 декабря, за сутки заболели коронавирусом еще 310 жителей Челябинской области. Накануне выявили 309 зараженных, днем ранее 305. Инфекция, сдавшая было позиции в конце прошлой и начале этой недели, уверенно берет реванш. Хуже того, за сутки умерли сразу 15 южноуральцев — такого не было с начала эпидемии.

Текслер дал жесткие новогодние установки мэрам

Губернатор Алексей Текслер на совещании 16 декабря дал ряд поручений главам городов и районов к новогодним каникулам. Так, на дежурство чиновники заступят не с 1 января, а сразу 31 декабря — в новогоднюю ночь. Помимо обычных обязанностей — следить за бесперебойной работой коммунальных служб и порядком на улицах, появился «дополнительный пакет». Придется проверять, закрыты ли ночью кафе и рестораны, не допускаются ли другие нарушения эпидзапретов.

…которые нарушили в тот же день

Из-за пандемии коронавируса в регионе решено было отказаться от торжественного открытия ледовых городков. Традиционные в таких случаях праздничные представления всегда приводили к скоплению зрителей, а это — угроза заразиться. Однако в Копейске — далеко не самом благополучном по COVID муниципалитете — это ограничение проигнорировали, причем демонстративно. «25 декабря на площади Трудовой Славы Копейска состоится открытие новогоднего Ледового городка! Приглашаем на открытие! Приходите все на праздник!» — призывали горожан в соцсетях. После вопросов URA.RU к мэрии города призывы удалили.