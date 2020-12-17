17 декабря 2020

Развитием туризма в РФ займется новая госкомпания

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую структуру создадут на базе трех существующих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новая структура по развитию внутреннего туризма, о которой на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, будет создана путем слияния трех компаний. Об этом журналистам рассказали сразу три источника на туристическом рынке.

«Речь идет о корпорации, создаваемой путем слияния АО „Курорты Северного Кавказа“ (КСК), АО „Корпорация развития Северного Кавказа“ (КРСК) и фонда „Посети Кавказ“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который будет курировать проект, сказал изданию, что новая структура получит название «Корпорация по туризму» (КТ). Она будет подчиняться напрямую правительству страны и может начать работать уже в следующем году.

Корпорация будет заниматься мастер-планирование туристических территорий. Чернышенко добавил, что в будущем будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров, например Крым или Камчатка, которые войдут в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сама компания будет заниматься расчетами турпотока в этих регионах и формированием их плана развития.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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