Развитием туризма в РФ займется новая госкомпания

Новая структура по развитию внутреннего туризма, о которой на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, будет создана путем слияния трех компаний. Об этом журналистам рассказали сразу три источника на туристическом рынке.
«Речь идет о корпорации, создаваемой путем слияния АО „Курорты Северного Кавказа“ (КСК), АО „Корпорация развития Северного Кавказа“ (КРСК) и фонда „Посети Кавказ“», — пишет «
Корпорация будет заниматься мастер-планирование туристических территорий. Чернышенко добавил, что в будущем будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров, например Крым или Камчатка, которые войдут в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сама компания будет заниматься расчетами турпотока в этих регионах и формированием их плана развития.
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