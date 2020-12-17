В Челябинске отложили ликвидацию горздрава

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова будет руководить ведомством дольше, чем предполагалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Передача полномочий управления здравоохранения Челябинска на уровень областного минздрава откладывается. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Мы перенесли подачу проекта изменений в соответствующий областной закон. Ориентировочно документ будет представлен депутатам заксобрания области в середине января 2021 года», — сообщила Гехт корреспонденту URA.RU.

Ранее предполагалось, что администрация Челябинска передаст полномочия по управлению лечебными учреждениями города еще до конца года. Депутаты областного парламента должны были утвердить это решение на сессии 24 декабря.

На сегодня региональный минздрав отвечает за работу учреждений здравоохранения во всех муниципалитетах, за исключением Карталинского района и столицы области. Передача полномочий на уровень области предполагалась еще в 2013 году при сити-менеджере Сергее Давыдове, но в итоге в городе-миллионнике решили сохранить собственную структуру по управлению медициной.