22 декабря 2020

Свердловский губернатор понизил будущего главу минфина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, кулаченко галина
Галина Кулаченко покинула должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил статус министра финансов Свердловской области. Из его должности пропала часть «заместитель губернатора». Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

«Подпункт 5 изложить в следующей редакции: «министр финансов Свердловской области», — говорится в документе. Председатель бюджетного комитета заксобрания Владимир Терешков подтвердил URA.RU разделение должностей замгубернатора и министра финансов. Он добавил, что кандидатуры на эти должности на утверждение в заксобрание пока не внесены. По данным Владимира Терешкова, исполнять обязанности министра с завтрашнего дня будет первый заместитель Светлана Климук.

Как ранее сообщало URA.RU, заявление об увольнении глава минфина Галина Кулаченко написала с 23 декабря. Перед уходом ей была вручена награда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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