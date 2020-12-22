Свердловский губернатор понизил будущего главу минфина

Галина Кулаченко покинула должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил статус министра финансов Свердловской области. Из его должности пропала часть «заместитель губернатора». Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

«Подпункт 5 изложить в следующей редакции: «министр финансов Свердловской области», — говорится в документе. Председатель бюджетного комитета заксобрания Владимир Терешков подтвердил URA.RU разделение должностей замгубернатора и министра финансов. Он добавил, что кандидатуры на эти должности на утверждение в заксобрание пока не внесены. По данным Владимира Терешкова, исполнять обязанности министра с завтрашнего дня будет первый заместитель Светлана Климук.

Как ранее сообщало URA.RU, заявление об увольнении глава минфина Галина Кулаченко написала с 23 декабря. Перед уходом ей была вручена награда.