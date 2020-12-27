Бородина сообщила об «огромном горе» в семье накануне Нового года

Бородина рассказала о трагедии в семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В семье ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной накануне Нового года скончался кот. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте Instagram.

«У Касеньки остановилось сердце утром. Это огромное горе для нас. Экспертиза через три дня. У меня нет слов и слез больше, все утро проплакали», — цитирует Бородину « Федеральное агентство новостей ».

На момент смерти кошке было всего десять месяцев. Он появился в доме телезвезды меньше чем полгода назад. Кот был активным и не имел проблем со здоровьем. После шумной вечеринки по случаю дня рождения дочери Бородиной знаменитость нашла мертвого Каспера на подоконнике. Позже Бородина поделилась новой информацией, что у питомца оторвался тромб в сердце.

Ксения Бородина поделилась с подписчиками переживаниями по поводу смерти кота Instsgram/Ксения Бородина

В октябре стало известно о смерти самого популярного в соцсети TikTok кота по имени Симба, его сбил автомобиль. Хозяин, автор канала simbachka Артем рассказал, что удар был настолько сильный, что кот успел пробежать лишь несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос, упал на землю и погиб. Также автор канала выложил видео, на котором несет цветы на могилу погибшего питомца.