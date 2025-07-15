НАТО подготовило план нападения на Приднестровье. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о намерении президента Молдавии Майи Санду отменить нейтральный статус государства в случае победы партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах. По словам Андрея Сафонова, складывающиеся обстоятельства могут создать предпосылки для ввода в Молдавию воинских контингентов западных стран и Румынии. Он также допустил возможность вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью установления контроля над Одессой, Николаевом и другими городами региона
«Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — заявил Сафронов для РИА «Новости».
При этом депутат отметил, что реализация данного сценария в ближайшее время маловероятна, поскольку в отношении Приднестровья могут использоваться иные стратегии. В частности, попытки блокады региона с целью принуждения к капитуляции. Ввод войск НАТО и Румынии в Молдавию фактически поставит крест на любых переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. Это будет означать прямое противостояние между альянсом и Россией, чьи военные дислоцированы в Приднестровье, заявил Андрей Сафонов. Он добавил, что бывшая Молдавская ССР должна оставаться зоной мира, поскольку начало боев приведет только к страданиям всех сторон конфликта.
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