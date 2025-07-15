Раскрыты планы НАТО напасть на Приднестровье

Депутат ПМР Сафонов: в НАТО спланировали будущее нападение на Приднестровье
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НАТО вряд ли начнет реализовывать план по нападению на Приднестровье прямо сейчас, заявил Сафонов
НАТО вряд ли начнет реализовывать план по нападению на Приднестровье прямо сейчас, заявил Сафонов Фото:

НАТО подготовило план нападения на Приднестровье. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о намерении президента Молдавии Майи Санду отменить нейтральный статус государства в случае победы партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах. По словам Андрея Сафонова, складывающиеся обстоятельства могут создать предпосылки для ввода в Молдавию воинских контингентов западных стран и Румынии. Он также допустил возможность вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью установления контроля над Одессой, Николаевом и другими городами региона

«Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — заявил Сафронов для РИА «Новости».

При этом депутат отметил, что реализация данного сценария в ближайшее время маловероятна, поскольку в отношении Приднестровья могут использоваться иные стратегии. В частности, попытки блокады региона с целью принуждения к капитуляции. Ввод войск НАТО и Румынии в Молдавию фактически поставит крест на любых переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. Это будет означать прямое противостояние между альянсом и Россией, чьи военные дислоцированы в Приднестровье, заявил Андрей Сафонов. Он добавил, что бывшая Молдавская ССР должна оставаться зоной мира, поскольку начало боев приведет только к страданиям всех сторон конфликта. 

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НАТО подготовило план нападения на Приднестровье. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о намерении президента Молдавии Майи Санду отменить нейтральный статус государства в случае победы партии «Действие и солидарность» на предстоящих парламентских выборах. По словам Андрея Сафонова, складывающиеся обстоятельства могут создать предпосылки для ввода в Молдавию воинских контингентов западных стран и Румынии. Он также допустил возможность вторжения англо-французских сил на юг Украины с целью установления контроля над Одессой, Николаевом и другими городами региона «Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — заявил Сафронов для РИА «Новости». При этом депутат отметил, что реализация данного сценария в ближайшее время маловероятна, поскольку в отношении Приднестровья могут использоваться иные стратегии. В частности, попытки блокады региона с целью принуждения к капитуляции. Ввод войск НАТО и Румынии в Молдавию фактически поставит крест на любых переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. Это будет означать прямое противостояние между альянсом и Россией, чьи военные дислоцированы в Приднестровье, заявил Андрей Сафонов. Он добавил, что бывшая Молдавская ССР должна оставаться зоной мира, поскольку начало боев приведет только к страданиям всех сторон конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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