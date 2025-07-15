TWZ: в США ужаснулись способностям российской крылатой ракеты Х-101

Использование Россией крылатой ракеты Х-101 с кассетной боеголовкой вызывает серьезные опасения. К такому выводу пришел обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик, анализируя видеозапись удара якобы указанной ракетой по городу Черновцы в ночь на 11 июля.
«На кадрах видно, как ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается большое темное облако дыма», — говорится в материале.
Ньюдик отмечает, что максимальная дальность действия ракеты варьируется от 3 000 до 4 000 километров. Оружие, по его данным, было поставлено на серийное производство в 2010–2011 годах и позднее использовалось в ходе боевых действий в Сирии. Запуск ракеты осуществлялся с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.
Также Томас Ньюдик подчеркивает, что все модификации Х-101 способны поражать любые объекты на территории Украины. Более того, базовая версия ракеты может достигать целей практически в любой точке Европы при запуске из России.
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