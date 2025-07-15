Франция ввела новые санкции против России

В Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) французский МИД ввел санкции против 22 россиян. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро.
«Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей, <...> 16 российских физлиц», — сказал глава МИД Франции в общении с журналистами. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.
Помимо этого, Барро объявил о введении ограничительных мер в отношении семи граждан Молдовы, обвиняемых в проведении дестабилизирующих действий в интересах России, а также против трех лидеров гаитянских преступных группировок. Министр не стал раскрывать детали характера данных санкций. Он также отметил, что в скором времени может быть согласован 18-й по счету «пакет массивных санкций» против России, связанный с конфликтом на Украине.
Ранее стало известно, что несмотря на то, что 18-й пакет санкций против РФ еще не принят, страны ЕС уже перешли к обсуждению 19-го. Пока разговоры об этом находятся на начальной стадии и проходят лишь неформально. Об этом рассказал депутат Европарламента Томаш Здеховский. По его словам на данный момент главная проблема его введения заключается в технических трудностях.
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