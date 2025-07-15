Глава МИД Франции посетит Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о намерении посетить Украину 21 июля для участия в конференции послов стран, поддерживающих Киев. Об этом глава французского внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с руководителем МИД Евросоюза Каей Каллас в Брюсселе.
«В следующий понедельник, 21 июля, я отправляюсь на Украину», — заявил Жан-Ноэль Барро, его слова передает ТАСС. По его словам, визит на конференцию послов состоится по приглашению главы украинского МИД Андрея Сибиги. Французский министр подчеркнул, что целью поездки станет демонстрация поддержки Украины со стороны Парижа и Евросоюза.
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