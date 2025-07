В США протестуют против решения Трампа отправить оружие Киеву

15 июля 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Большая часть сторонников Трампа выступает против его решения о поставках оружия Киеву Фото: The White House Значительное число сторонников главы Белого дома Дональда Трампа, а также республиканцев в Палате представителей решительно возражают против одобрения законодательных инициатив, предусматривающих дальнейшее предоставление военной либо финансовой поддержки Киеву. Об этом пишет журнал The Atlantic. "Большая часть электората Трампа — и многие члены Палаты представителей-республиканцы — решительно выступают против законопроекта, который предусматривает отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву. <...> Тот факт, что Соединенные Штаты не отправляют оружие напрямую на Украину, дает Трампу больше пространства для маневра с изоляционистскими членами его коалиции MAGA ("Make America Great Again, „Сделаем Америку снова великой“ — прим. URA.RU), — говорится в материале The Atlantic. В статье также упоминается, что американские официальные лица не указали, будет ли в будущем передано больше оружия Киеву. Кроме того, опрошенные журналом эксперты отмечают, что Европе необходимо долгосрочное планирование. Европейцам нужно исходить из того, что США не являются надежным союзником, потому что Трамп может в любой момент передумать и отказаться от ранее сказанных заявлений. В том же материале The Atlantic упоминается, что решение о поставке вооружений Киеву американский лидер принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленными и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Значительное число сторонников главы Белого дома Дональда Трампа, а также республиканцев в Палате представителей решительно возражают против одобрения законодательных инициатив, предусматривающих дальнейшее предоставление военной либо финансовой поддержки Киеву. Об этом пишет журнал The Atlantic. "Большая часть электората Трампа — и многие члены Палаты представителей-республиканцы — решительно выступают против законопроекта, который предусматривает отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву. <...> Тот факт, что Соединенные Штаты не отправляют оружие напрямую на Украину, дает Трампу больше пространства для маневра с изоляционистскими членами его коалиции MAGA ("Make America Great Again, „Сделаем Америку снова великой“ — прим. URA.RU), — говорится в материале The Atlantic. В статье также упоминается, что американские официальные лица не указали, будет ли в будущем передано больше оружия Киеву. Кроме того, опрошенные журналом эксперты отмечают, что Европе необходимо долгосрочное планирование. Европейцам нужно исходить из того, что США не являются надежным союзником, потому что Трамп может в любой момент передумать и отказаться от ранее сказанных заявлений. В том же материале The Atlantic упоминается, что решение о поставке вооружений Киеву американский лидер принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленными и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.