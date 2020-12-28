Путин запретил членам Совбеза иметь счета за границей

Путин подписал указ о запрете двойного гражданства для членов Совбеза Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Членам Совета безопасности России запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Заместителем председателя Совета безопасности, секретарем Совета безопасности, постоянными членами Совета безопасности и членами Совета безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство», — говорится в тексте указа. Также им запрещено иметь счета и вклады, а также другие ценности в иностранных банках.

Ранее стало известно, что в российском правительстве не смогут работать лица с двойным гражданством, видом на жительство в других странах и счетами в иностранных банках. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. В Госдуме некоторых депутатов, по поручению спикера Вячеслава Володина, проверяют на наличие второго гражданства. Поводом стало обращение депутата Дениса Парфенова. При этом богатым иностранным инвесторам Минэкономразвития, наоборот, планирует дать вид на жительство в России. По мнению ведомства, для таких граждан это должно быть стимулом вложения средств в нашу экономику.