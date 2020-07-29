Некоторых депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поводом стало обращение депутата Дениса Парфенова. «Обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — цитирует Володина РИА «Новости».
Председатель Госдумы заверил, что если сведения будут опровергнуты, то вопросы начнут задавать уже тем, кто распространял данную информацию. Нельзя заявлять о таком безосновательно, подчеркнул Володин. Фамилии депутатов, которые назвал Парфенов, не разглашаются.
Разобраться с ситуацией глава думы поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по контролю за достоверностью доходов. Ведомства запросят данные о гражданствах из Центризбиркома, пишет телеканал 360.
В начале июля правительство поддержало запрет на двойное гражданство для послов из России. Им также предложили запретить иметь вид на жительство в иностранных государствах. После принятия поправок в конституцию россияне с двойным гражданством не могут становиться чиновниками.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.